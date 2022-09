Cis, firma “a valle del decreto aiuti”: continuano contatti per chudere la procedura

Gela. Una firma che potrebbe arrivare “a valle dell’approvazione in parlamento del decreto aiuti bis”. Sembra questa la cronistoria aggiornata per giungere alla firma del Contratto istituzionale di sviluppo, che mette insieme strumenti che dovrebbero agevolare gli investimenti sul territorio e assicurare un regime economico più favorevole. L’iter del Cis prese il via quando al Ministero per il Sud c’era ancora il dem Giuseppe Provenzano ed è proseguito con il successore Mara Carfagna, che ha lasciato Forza Italia per approdare nel terzo polo. Il sindaco Lucio Greco e l’ingegnere Pietro Inferrera, amministratore Ghelas ma già esperto per la programmazione strategia, stanno seguendo le fasi della procedura. Il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Paolo Esposito ha scritto al primo cittadino per comunicare l’avvio dei monitoraggi e per chiedere l’invio della relativa documentazione, dato che il Comune è ente beneficiario dei finanziamenti. Bisognerà integrare materiale fotografico delle aree dei progetti da finanziare.