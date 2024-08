Cisterne in strada, in via Fibonacci da 20 giorni senz’acqua

Gela. In via Fibonacci da circa venti giorni non si riesce ad avere forniture idriche regolari. Si sono susseguite le chiamate agli uffici tecnici di Caltaqua da parte dei residenti ma nulla di fatto. Nelle abitazioni l’acqua non arriva neppure durante i turni previsti in calendario. Alcuni residenti hanno posizionato una cisterna anche in strada nella vana speranza di riuscire ad avere l’acqua nonostante la bassa pressione.

“Non si può più sopportare questa situazione- dichiara Francesco Vullo- in questo palazzo vivono quattro famiglie ed un totale di otto bambini, qualcuno deve urgentemente intervenire.”

C’è chi invece giornalmente è costretto ad elemosinare acqua da parenti e amici, esattamente come la signora Concetta Ostisanti che ogni giorno si reca a casa della sorella per riempire i bidoncini d’acqua.

” Dopo 20 giorni ho dovuto anche chiedere a mio fratello di lavare i panni a casa sua . Non è più accettabile questa situazione- dichiara la Ostisanti- ma chi non ha parenti disposti ad aiutare come deve fare?”