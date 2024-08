“Gela 2025”, Gela-Brainstorming scrive al Cts: “Ecco le nostre proposte”

Gela. Il comitato tecnico scientifico per “Gela 2025” non ha ancora mosso passi ufficiali. Il comitato Gela-Brainstorming, coinvolto dal sindaco Di Stefano, ha inoltrato le prime proposte per costruire un percorso culturale che si leghi anche alle iniziative per Agrigento 2025. “E’ fatto noto e sicuramente nella piena cognizione di questa amministrazione comunale che ci sono meno di 80 giorni lavorativi a partire da “ieri” al 2025 e che quindi l’approccio della città di Gela per arrivare a cogliere l’opportunità deve essere pragmatico e privo di sofismi. A questo proposito bisogna incentrarsi sulle questioni fondamentali per raggiungere un minimo di potenzialità attrattiva per i visitatori che seguiranno a ritroso il viaggio di Aristonoo e Pistilo (i due geloi che fondarono Akragas 108 anni dopo la fondazione di Ghelas). Quindi,

fondamentale è per Gela avere qualcosa da far vedere al pubblico di visitatori, sarà fondamentale saper raccontare qualcosa ai visitatori e sarà fondamentale presentarsi in maniera decorosa all’evento. A questo proposito segnaliamo le azioni che l’amministrazione comunale dovrebbe mettere in campo per trasformare questa potenzialità in risultati tangibili:

1. ORGANO DI PRESSIONE PER APERTURA MUSEI

Occorre costituire un organo di pressione che solleciti la Soprintendenza di Caltanissetta e l’Assessore Regionale ai Beni Culturale in maniera professionale con tutti i mezzi e tutti i giorni a partire da subito. Non solo bisogna avere un gruppo di lavoro che solleciti l’ente competente all’apertura dei Musei in via ufficiale, ma bisogna strutturare un sistema che sia fatto anche di comunicati stampa e pressioni sull’opinione pubblica, affinché i

Musei siano aperti entro e non oltre il 30 novembre 2024. Bisogna sistematicamente ogni quindici giorni andare a Palermo e sollecitare di presenza gli uffici, quello di cui parliamo è una pressione costante su tutti i fronti e con tutti i mezzi disponibili.

2. SOLLECITARE OPEN FIBER, SOPRINTENDENZA E MINISTERO BENI

CULTURALI ALLA CHIUSURA DEL MUSEO STRADALE DI VIA DI BARTOLO

È importante il ritrovamento di Via Di Bartolo al pari del progetto di valorizzazione museale di Open Fiber. Ad oggi, non si hanno tempi certi per la realizzazione di questo importante progetto e a parere nostro questo deve essere fruibile entro il 30 novembre 2024.

3.ORGANIZZARE UNA MOSTRA COMUNALE PERMANENTE COMUNALE SULL’IDENTITA’

L’Amministrazione Comunale dovrebbe avere un proprio Museo civico sull’identità, questo per evitare di essere privi di luoghi di visita ed avere il controllo almeno su una attrazione. Lo potrebbe fare a costo zero mettendo a disposizione un locale comunale e invitando artisti ed associazioni ad esporre le proprie opere sull’identià della città (servono 12 mesi di disponibilità delle opere). L’associazione può mettere a disposizione il “Toro di Gela” e un’altra opera monumentale con le informazioni grafiche per allestire un padiglione della mostra.

Sicuramente è a conoscenza dell’amministrazione comunale che nei locali di

Palazzo di Città ci sono delle riproduzioni in legno della Gela antica nei locali dell’Ex Azienda Soggiorno e Turismo, oltre che la presenza di tante opere d’arte nascoste nei meandri degli uffici che potrebbero arricchire una mostra dedicata all’identità gelese.

4. ORGANIZZARE UN TEAM DI ASSOCIAZIONI PER LE GUIDE CULTURALI

Bisogna creare una “short-list” pubblica di associazioni e di professionisti capaci e disponibili per accompagnare i visitatori nei siti culturali, compresi ovviamente i Musei.

5. RECUPERARE IL SITO DELLE TERME GRECHE DI CAPOSOPRANO E RENDERLO PRESENTABILE

Il sito dei “bagni greci” bisogna renderlo presentabile, l’Associazione Gela

Brainstorming ha già avviato un interlocuzione con la Direzione dell’Ospedale di Gela per cambiare la tettoia e rendere tutto visivamente presentabile e fruibile.

6. INFRASTRUTTURE “PUNTI LUCE” E PASSERELLE PROVVISORIE NEI SITI ARCHEOLOGICI

Il Sito archeologico delle mura di Caposoprano, dell’Acropoli e soprattutto dell’emporio di Bosco Littorio non sono fruibili dai portatori di handicap ed in alcuni casi neanche dai normo dotati. Servono dei percorsi anche con passerelle amovibili (quelle da spiaggia) per consentire alle carrozzine di raggiungere i siti. Nelle zone esterne dei siti non ci sono i marciapiedi e percorsi pedonali per arrivare ai siti dai parcheggi in sicurezza e quindi bisognerebbe realizzare i marciapiedi e rendere presentabili dall’esterno i siti archeologici. Nell’area dell’acropoli sarebbe necessario un percorso coperto e/o ombreggiato o almeno delle stazioni di osservazioni ombreggiate per rendere fruibile il sito. Si potrebbero aggiungere delle postazioni per ammirare il panorama anche con cannocchiali e non lo diciamo più i siti potrebbero essere arricchiti da opere d’arte di artisti locali. Infine, si potrebbe chiedere ad Enel di approntare gratuitamente un punto luce per l’area delle mure di Caposoprano e nell’acropoli. In modo da avere un’infrastruttura luce per l’organizzazione di spettacoli in modo da non dover affittare per forza il gruppo elettrogeno che fa lievitare i costi di organizzazione degli eventi nel sito.