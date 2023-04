Civici possono decidere le sorti del sindaco, domani al tavolo: su sfiducia voto cruciale

Gela. Una posizione sulla sfiducia al sindaco Lucio Greco non l’hanno ancora presa e da mesi chiedono chiarezza sui numeri effettivi del municipio, in piena emergenza finanziaria. I civici di “Una Buona Idea”, che in giunta ci sono stati per oltre tre anni e con un ruolo sicuramente non secondario, potrebbero diventare il vero punto di svolta politico delle sorti dell’amministrazione dell’avvocato. Con il blocco di centrodestra all’opposizione che pare ormai fermo per il sì alla sfiducia e i voti favorevoli alla mozione che dovrebbero arrivare in aula sia dai tre consiglieri di “Unità progressista” sia dal dem Gaetano Orlando (salvo diverse intese allo stato veramente difficili da ipotizzare), la decisione dei civici potrebbe chiudere definitivamente l’esperienza Greco oppure dargli respiro, anche per giungere all’approvazione degli atti finanziari e dei correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Se i consiglieri di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci dovessero propendere per il sì alla mozione, almeno a livello potenziale, si arriverebbe ai quindici voti necessari per sfiduciare il primo cittadino. Indicazioni ufficiali dal gruppo non ne sono arrivate e tanti del “partito” della sfiducia guardano proprio a loro, che sono opposizione al sindaco ma non hanno firmato la mozione, anche perché in realtà non hanno mai condiviso il percorso politico che ha portato all’iniziativa. Al tavolo di domani indetto dal sindaco, che vuole un confronto schietto sulla situazione finanziaria del municipio, i civici ci saranno, come conferma il segretario Giovanni Giudice. Del resto, l’apertura del primo cittadino si è concretizzata pochi giorni dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex numero due della giunta, Terenziano Di Stefano, che ha invitato l’avvocato a convocare la politica e a fare chiarezza sui tempi per gli atti finanziari e più in generale sullo stato dei conti del municipio, costantemente sotto la lente di ingrandimento dei magistrati contabili. Gli esponenti di “Una Buona Idea” vogliono anzitutto comprendere se possano esserci le condizioni per avere in tempi rapidi gli atti finanziari, propedeutici alle misure correttive. Sicuramente, i tempi lunghi e la mancanza di riscontri dalle stanze dell’amministrazione non hanno creato le condizioni giuste per un dialogo a sostegno dell’ente.