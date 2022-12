Cocaina a Niscemi attraverso pusher gelesi: in appello condanne ridotte

Gela. Furono coinvolti in un’inchiesta sullo spaccio di droga a Niscemi. Tre gelesi, lo scorso anno, vennero condannati proprio con l’accusa di aver piazzato cocaina tra acquirenti niscemesi. In secondo grado, su istanza avanzata dalle difese, è stata accolta la proposta di concordato. Le pene sono state riviste al ribasso dalla Corte d’appello nissena. La riduzione maggiore è stata decisa per Francesco Scicolone. Il gup del tribunale, in abbreviato, gli impose sette anni e sei mesi di detenzione. Era l’entità più consistente, anche rispetto al rito scelto. Il concordato, richiesto dal legale Rosario Prudenti, ha invece portato la pena a cinque anni di detenzione. Nel corso dei controlli, i poliziotti sequestrarono circa ottanta grammi di cocaina e denaro. Condanna ridotta anche per Ruben Raitano. Il concordato, proposto dal legale Davide Limoncello, ha portato a quattro anni e due mesi di detenzione, rispetto ai quattro anni e otto mesi di primo grado.