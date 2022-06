Cocaina e marijuana in casa, perquisizione carabinieri: “Iniziò in cerca di armi”

Gela. Nell’abitazione, dove c’erano anche gli altri familiari, entrarono in cerca di armi, pare a seguito della segnalazione di una fonte confidenziale. I carabinieri trovarono invece marijuana e cocaina, suddivise in dosi. A processo, davanti al giudice Eva Nicastro, ne risponde Giuseppe Di Giacomo. Fu lui al centro dei controlli condotti dai militari dell’arma e che sono stati ricostruiti da uno dei carabinieri intervenuti, sentito in aula. Ha spiegato come si arrivò all’abitazione. “La marijuana la trovammo su un tavolo – ha detto – la cocaina, invece, era in una scala che dava al piano superiore”. Il carabiniere ha risposto alle domande del pm Gesualda Perspicace e del difensore dell’imputato, l’avvocato Davide Limoncello. Per il legale, non ci sono riscontri di una disponibilità diretta della droga da parte di Di Giacomo.