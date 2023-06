Collegamento porto-asse viario, fondi Pnrr: sopralluogo e a breve alternative progettuali

Gela. Un totale di circa dieci milioni di euro dal Pnrr. E’ questa l’entità della copertura finanziaria per il progetto di collegamento dell’area portuale locale con l’asse stradale. Il commissario della Zes della Sicilia orientale Alessandro Di Graziano propose l’intervento e ha ottenuto il via libera, dopo diverse verifiche che furono condotte in via preliminare insieme al sindaco Lucio Greco, che ieri si è dimesso in aula. Questa mattina, il gruppo tecnico ha fatto dei sopralluoghi proprio nei punti che dovrebbero essere interessati dai lavori, che riguardano l’area portuale locale e quella di Licata. A coordinare è la struttura della Zes della Sicilia orientale. Questa mattina, il gruppo di lavoro si è mosso lungo il perimetro del porto rifugio. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e quello allo sviluppo economico Francesca Caruso hanno partecipato alle attività, insieme al rup Orazio Marino e appunto ai tecnici della società incaricata di definire il documento delle alternative progettuali, che passerà dal consiglio comunale. Sarà poi varata la soluzione realizzativa definitiva, attraverso la progettazione esecutiva. “Abbiamo dato la massima disponibilità da parte della giunta e del consiglio comunale – spiegano gli assessori Morselli e Caruso – affinché si proceda a deliberare prima possibile. Sono lavori importanti per rilanciare il sito portuale”. I riscontri ministeriali per il progetto infrastrutturale erano già arrivati alla Zes, che vuole passare alla fase attuativa. Quello del collegamento con l’asse viario è uno dei punti fermi per il rilancio di un’area che è al palo da decenni, in attesa che possano partire lavori strutturali.