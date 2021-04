Colpì padre della compagna, operaio accusato di tentato omicidio: fissata udienza gup

Gela. E’ stata fissata per fine mese l’udienza preliminare nei confronti dell’operaio gelese Giacomo Ascia. E’ accusato di tentato omicidio e ne dovrà rispondere davanti al gup del tribunale di Venezia. Lo scorso anno, venne arrestato a Mestre, dopo aver colpito il padre della sua compagna. Pare che tra i due ci fossero già forti tensioni, proprio per il rapporto che l’operaio intratteneva con la figlia del quarantasettenne. L’uomo rimase ferito e fu trasferito in ospedale. Secondo gli investigatori, il gelese lo colpì con un coltello a serramanico. Alla fine, le ferite non si rivelarono fatali. Difeso dall’avvocato Rocco Cutini, l’operaio è sottoposto al divieto di frequentare gli stessi luoghi dell’altro uomo. Sono state revocate le ulteriori misure personali.