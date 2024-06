Comitati quartiere e associazioni datoriali: “Complimenti a Di Stefano, lavoriamo per la città”

Confcommercio Ascom si è espressa attraverso il presidente Francesco Trainito. “La Confcommercio desidera esprimere le più sentite congratulazioni a Terenziano Di Stefano per la sua recente elezione a sindaco della nostra città. Siamo fiduciosi che sotto la sua guida la città possa affrontare e superare con successo le numerose sfide che ci attendono. In particolare, riteniamo fondamentale porre immediatamente l’attenzione sulla risoluzione del problema dell’approvvigionamento idrico, una questione di primaria importanza per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità. Confcommercio Gela si impegna a collaborare attivamente con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni efficaci e durature. Siamo certi che con il supporto di tutte le forze vive della città, e con la determinazione del nuovo Sindaco, riusciremo a garantire ai cittadini un servizio idrico efficiente e sicuro. Auguriamo a Terenziano Di Stefano un mandato ricco di successi e soddisfazioni, e rinnoviamo la nostra disponibilità a lavorare insieme per il progresso della città”, dice Trainito. Casartigiani del Golfo so esprime attraverso il presidente Antonio Ruvio. “Porgiamo al sindaco Terenziano Di Stefano e alla sua nuova giunta auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che in un momento delicato e complesso come quello attuale, sia necessario che tutti gli attori e interlocutori del mondo politico e imprenditoriale lavorino con responsabilità alla crescita, cura e promozione del benessere socioeconomico della nostra citta’. Siamo pronti, come sempre, a collaborare attivamente con la nuova amministrazione comunale mettendoci al servizio delle imprese e dell’intera collettività. Formuliamo al nuovo sindaco e alla sua nuova squadra i nostri migliori auguri di buon lavoro, convinti che saprà mettere le sue competenze e la sua capacità al servizio della città e del territorio”, spiega Ruvio.