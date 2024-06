Falcone, “con Di Stefano vince un profilo civico”: Lombardo, “avrà libertà e forza”

Il leader autonomista Lombardo che ha supportato “Autonomisti per Gela” nella coalizione di Di Stefano, parla della vittoria per il municipio. “Sono molto contento per il successo di Terenziano Di Stefano nuovo sindaco della città. Non solo perché è stato un militante autonomista della prima ora, ma perché credo che avrà la libertà e la forza necessarie per imprimere una svolta allo sviluppo della città, incentrato sulla sua storia, sui beni culturali, sulla ricchezza del mare e della terra e sopratutto sull’intelligenza e sulla passione dei gelesi”, ha spiegato.