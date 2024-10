Commissione politiche giovanili di Anci, incontro in municipio: “Comune ne faccia parte”

Gela. Il Comune nella commissione speciale politiche giovanili di Anci. La proposta l’ha formalizzata ieri l’assessore del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, in visita a Palazzo di Città. Ha incontrato il sindaco Di Stefano, l’assessore Altamore e l’ex candidato Mpa Giuseppe Gallo, tra i giovani che hanno sostenuto la coalizione del primo cittadino. Digrandi è attualmente coordinatore regionale Anci per le politiche giovanili. “Abbiamo parlato di percorsi di formazione specifici per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ma anche di iniziative culturali e artistiche che possano dare spazio alla loro creatività e alle loro professionalità. Ci sono, in Sicilia, esperienze di successo, come laboratori di co-progettazione e start-up giovanili da cui Gela non può e non deve restare esclusa. È volontà di questa amministrazione investire in progetti che mettano i giovani al centro, promuovendo talento e competenze. Ripartiamo allora dall’ascolto e per sostenere i giovani della nostra comunità, siamo pronti a fornire loro gli strumenti concreti per essere protagonisti attivi”, spiega Di Stefano.