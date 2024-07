Commissione ecomafie domani a Palermo, negli scorsi mesi condotte verifiche nei siti locali

Palermo. Domani, lunedì 22 luglio, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, sarà a Palermo per effettuare, in mattinata, un sopralluogo alla discarica di Bellolampo. Nel pomeriggio, in Prefettura (via Cavour 6), sono previste le audizioni del prefetto Massimo Mariani, del procuratore capo della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, del procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera, del presidente e del segretario generale Anci Sicilia Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano e del presidente di Legambiente Sicilia Tommaso Castronovo.