Sessantenne salvato al largo del club Nautico, decisivo l’intervento della capitaneria

Gela. Ieri sera, intorno alle ore 20, la Guardia Costiera è intervenuta con successo per soccorrere un bagnante in difficoltà nelle acque antistanti il Club Nautico. Un uomo di 60 anni è stato salvato dal gommone GC B112 della Guardia Costiera. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestività e alla professionalità del personale a bordo del GC B112, che ha risposto prontamente alla chiamata di emergenza. Giunti sul posto in pochi minuti, gli operatori della Guardia Costiera hanno trovato l’uomo ormai esausto e in stato di evidente difficoltà. Il rapido intervento è stato cruciale: pochi minuti in più e il bagnante non avrebbe avuto la forza di restare a galla. Dopo averlo recuperato in condizioni di estrema stanchezza, il personale della Guardia Costiera ha portato l’uomo al porto rifugio di Gela, dove ad attenderli sulla banchina vi era una pattuglia della Capitaneria di Porto, pronta a fornire ulteriore assistenza. Un’ambulanza del 118 ha preso in carico il soggetto per trasportarlo con urgenza in ospedale.Le condizioni del bagnante sono state valutate come serie, ma grazie alla prontezza del soccorso e alla successiva assistenza medica, le sue possibilità di recupero sono aumentate significativamente. Ad oggi, l’ospedale riferisce che l’uomo, seppur ancora sotto osservazione, è fuori pericolo di vita.