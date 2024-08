Commissioni, arriva la convocazione: da decidere le presidenze, l’intesa sembra blindata

Gela. Le commissioni consiliari che sono state definite ieri sera in aula, con un accordo bipartisan che ha retto su tutti i fronti, dovrebbero trovare la loro organizzazione vera e propria all’inizio della prossima settimana. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha provveduto alle convocazioni. Spetterà ai consiglieri decidere presidenti e vice, per ogni singola commissione. L’intesa blindata dovrebbe reggere. Tra i distefaniani, ai dem dovrebbero andare le presidenze delle commissioni sviluppo economico (con il medico Antonio Moscato) e servizi sociali-istruzione (dovrebbe essere la democratica Maria Grazia Fasciana a fare da presidente). I grillini puntano invece sul giovane Vincenzo Tomasi che dovrebbe guidare la commissione bilancio, assai delicata in una fase di dissesto finanziario. I civici di “Una Buona Idea” sembrano orientati verso la testa della commissione affari generali, con probabilmente l’avvocato Giovanni Giudice capogruppo in consiglio, e di quella ambiente-sanita’ (dovrebbe spuntarla il consigliere Floriana Cascio).