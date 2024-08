“Solito”, commissioni e Unione: civici, “si può lavorare oltre le divisioni di parte”

Gela. La compattezza della maggioranza del sindaco Di Stefano fino ad ora non è stata scossa, soprattutto in aula consiliare. La politica dell’equilibrio tra distefaniani e minoranza è uno dei caratteri essenziali di questo inizio. Il gruppo consiliare di Una Buona Idea conferma l’intenzione di non chiudere nessun canale di dialogo istituzionale. “Ieri è stata una giornata particolarmente positiva per il futuro del plesso “Solito”, con la variazione del piano triennale delle opere pubbliche votata all’unanimità, al fine di arrivare alla prossima variazione di bilancio per completare i lavori – dicono i consiglieri Giudice, Sincero, Faraci, Cascio e Giorrannello – un passo importante fatto da tutto il consiglio comunale che dà nuova speranza al personale scolastico, ai genitori e ai commercianti della zona”. Non dimenticano l’intesa bipartisan sulle commissioni e sull’Unione dei Comuni. “Vogliamo complimentarci con tutta l’assise civica per l’ esito anch’esso all’unanimità delle votazioni sulle commissioni consiliari e sull’Unione dei Comuni”, aggiungono.