“Comodato d’uso era la soluzione corretta per Macchitella lab”, Sincero: “Sarà presidio di legalità”

Gela. Intorno alle evoluzioni di “Macchitella lab”, ora con il comodato d’uso formalizzato, non può che esserci un’attenzione particolare, anche politica, del gruppo civico di “Una Buona Idea”, lo stesso del primo cittadino Di Stefano. Il consigliere Davide Sincero, già nella precedente esperienza in aula, aveva avviato iniziative istituzionali per superare la stasi eccessiva. “Non possiamo che essere particolarmente felici della notizia che riguarda il completamento dell’ iter per il progetto Macchitella lab. Io e il collega Faraci per primi portammo la questione in consiglio comunale e subito capimmo la forza di questa idea progettuale. Avevamo individuato – dice – il comodato d’uso, vista la situazione di dissesto, come unica soluzione per avere la disponibilità della struttura ma precedentemente per una questione incomprensibile non venivamo ascoltati a prescindere. Ringraziamo Terenziano Di Stefano per aver sempre creduto in questo progetto e soprattutto averlo messo come punto imprescindibile della prima campagna elettorale e ora della sua azione amministrativa”.