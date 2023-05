“Compensazioni per importanti manutenzioni in città”, Cascino: “Su Torre valutare con attenzione”

Gela. L’uso dei fondi delle compensazioni Eni, con il capitolo destinato al rilancio turistico e culturale, dovrebbe essere il passo necessario per coprire una parte dei costi degli eventi collegati all’anniversario dell’ottantesimo dello sbarco alleato. L’amministrazione comunale vuole partire proprio da questo punto fermo per costruire una kermesse che dovrebbe protrarsi da luglio e fino ai primi giorni di settembre. Una scelta che sta già facendo molto discutere. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino individua priorità che non necessariamente si collegano agli eventi. “Quello delle compensazioni Eni è un capitolo finanziario molto importante per il territorio – dice – sono somme della collettività che vanno usate in maniera mirata. Penso che al di là delle manifestazioni, ci siano situazioni contingenti che non possono essere sottovalutate. Una parte di quei fondi andrebbe destinata ad importanti manutenzioni, a partire dalla zona del lungomare Federico II di Svevia. Ci sono le ringhiere che andrebbero riattivate e adeguate, anche per dare un colpo d’occhio differente ad una delle zone principali, anche per i festeggiamenti. Con l’attuale crisi finanziaria dell’ente comunale, non è semplice reperire stanziamenti per questo tipo di lavori e le somme delle compensazioni potrebbero avere questa finalità”.