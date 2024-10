Compensazioni per un impianto fotovoltaico, Eni effettuerà manutenzione nella villa comunale

Gela. Interventi di manutenzione straordinaria, all’interno della villa comunale “Garibaldi”, come forma di compensazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Sarà la società Eni Plenitude Renewables, del gruppo multinazionale, ad occuparsi dei lavori nel giardino comunale. L’amministrazione ha approvato lo schema di convenzione. Tra gli altri aspetti, anche quello per la collocazione di essenze arboree ulteriori e che vadano ad arricchire la specificità della villa comunale. L’ammontare complessivo dei lavori viene stimato in circa duecentomila euro, proprio come forma di compensazione a fronte della realizzazione del sistema fotovoltaico da parte della società di Eni che opera proprio nel comparto delle rinnovabili.