Completata la vaccinazione di giocatori e staff del Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Giocatori e componenti dello staff del Palermo hanno completato oggi il ciclo vaccinale contro il Covid. Al termine dell’allenamento di questa mattina allo stadio Barbera, un’equipe di medici ed infermieri dell’Asp del capoluogo ha somministrato la seconda dose di siero ai rosa. L’iniziativa è stata realizzata in piena collaborazione con lo staff medico della società, sotto la guida del responsabile sanitario, Roberto Matracia, e del medico della prima squadra, Giuseppe Puleo. Al termine della vaccinazione, ai rosa è stato rilasciato dal personale amministrativo dell’Asp il certificato di vaccinazione. Tra tre giorni, per tutti, sarà già disponibile il GreenPass.“Sin dalla scorsa stagione, quando abbiamo curato nel ritiro di Petralia Sottana lo screening anticovid della squadra – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – si è creato con la società rosanero un proficuo rapporto di collaborazione. Ci auguriamo che l’esempio dei giocator, venga seguito da tantissimi appassionati e tifosi che, solo in questo modo, potranno tornare a sostenere la squadra del cuore allo stadio. Dopo avere tagliato a Palermo il traguardo del 70% di vaccinati con almeno una dose di siero, speriamo di raggiungere prima possibile l’immunità di gregge. Un obiettivo che vogliamo raggiungere – oltre che nei tradizionali hub – andando anche in tutte quelle località, aziende, scuole o associazioni che rispondono al nostro appello”. “Durante tutto il mese di agosto non ci fermeremo un giorno – ha aggiunto Faraoni – mettendoci al servizio di una comunità che può e deve vaccinarsi in massa per evitare l’aumento dei contagi e, soprattutto, dei ricoveri ospedalieri”. L’Asp di Palermo ha manifestato la disponibilità a tornare allo stadio per vaccinare anche i giovani del settore giovanile, così come ha manifestato la disponibilità a vaccinare tutte le società sportive che ne faranno richiesta anche attraverso una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected](ITALPRESS).