Comunelli non può invasare neanche l’acqua piovana, anche oggi è stata sversata

Gela. La diga Comunelli è ormai l’esempio lampante della crisi senza fine del sistema dei bacini artificiali del territorio, che necessiterebbero di interventi strutturali. Gli agricoltori da mesi attendono forniture idriche che non ci sono. La siccità ha stretto tutto nella sua morsa. Le piogge degli ultimi due giorni hanno permesso di invasare proprio a Comunelli, che da tempo non vede quantitativi di nessun tipo. Già ieri e anche oggi, però, sono state effettuate le manovre per rilasciare l’acqua e sversarla in mare.