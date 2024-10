“In consiglio per le periferie e i quartieri popolari”, Lupo: “Dobbiamo aiutare chi è ai margini”

“Ci sono zone della città che per troppo tempo sono state dimenticate – aggiunge – mancano servizi, socialità, un’opera di formazione e strutture per i più piccoli. L’esempio lampante, che ho constatato personalmente durante la campagna elettorale, è l’area di Marchitello, tra gli stabili popolari dello Iacp. Un bambino, facendosi avanti, mi ha chiesto di aiutarlo, dato che non aveva spazi neppure per giocare. La nostra missione amministrativa, per quanto mi riguarda, deve essere volta a creare ponti e a dare servizi alle zone che non ne hanno. Mi sono attivata. L’area degli immobili Iacp di Marchitello non è la sola. Ce ne sono molte altre. Intervenire da subito è un nostro dovere. Non possiamo voltare le spalle ai bisogni di una parte consistente della comunità cittadina. Iniziamo dalla pulizia e dai servizi di base”. Il consigliere ha posto la questione al capo dell’amministrazione e ai riferimenti della coalizione di governo della città. Recuperare le periferie e le zone che da sempre sono ai margini, secondo il consigliere Lupo, deve rientrare nella missione amministrativa del governo cittadino.