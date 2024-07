“Con Di Stefano e Franzone massima sintonia”, Conti: “Tre milioni per raddoppio Bubbonia”

Gela. Fin dal primo giorno di insediamento del nuovo sindaco Terenziano Di Stefano, è parso, in modo lapalissiano, che qualcosa sia nettamente cambiata nel rapporto con il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti, ai vertici dell’Ati idrica. Quella con l’ex sindaco Greco è stata una relazione istituzionale, invece, molto difficile e aspra. Conti e Di Stefano, insieme all’assessore Filippo Franzone, hanno da subito cercato di individuare soluzioni emergenziali per affrontare la crisi idrica abbattutasi per l’ennesima volta sulla città. Da domani, l’acqua sarà erogata a giorni alterni, un passo in avanti notevole. “La comunicazione del nuovo calendario della distribuzione idrica a Gela è un risultato importante, che assicurerà il superamento dei disagi dovuti alla crisi idrica regionale. Il frutto del lavoro e della sinergia di questi mesi e della collaborazione di tutti. Siamo impegnati – dice Conti – con ogni sforzo per superare questa crisi. Un profondo grazie a sua eccellenza il prefetto, dottoressa Chiara Armenia, per i numerosi incontri e per la determinazione istituzionale che trasmette e assicura, al tavolo tecnico, con genio civile, Asp di Caltanissetta, Siciliacque ed Eni, che ha assicurato ogni possibile aiuto, e al nostro gestore Caltaqua. Un grazie particolare al sindaco Terenziano Di Stefano e all’assessore Franzone, per l’approccio collaborativo, fattivo e propositivo. Siamo in piena sintonia, devo dire. Faremo certamente un buon lavoro pure in futuro”. La conferma di una linea preferenziale nel rapporto tra i due sindaci è ben evidente, non solo sul fronte idrico.