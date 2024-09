“Concentrati su emergenze”, Sincero: “Alleati? Nessuno si faccia prendere dalla frenesia”

Gela. I due consigli comunali monotematici sul progetto di ampliamento della discarica Timpazzo e sui disservizi idrici, diranno qualcosa in più sulla linea politica e amministrativa della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Il gruppo civico che lo ha sempre sostenuto, fin dagli esordi, ha ribadito la piena vicinanza. “Una Buona Idea” è inserita nel “modello Gela” che ha connotati soprattutto progressisti. I civici sono i metronomi della coalizione, senza l’assillo dei tempi dei partiti. “Per quanto riguarda l’ampliamento di Timpazzo – dice il consigliere di “Una Buona Idea” Davide Sincero – ritengo che la maggioranza possa tranquillamente muoversi all’unisono. Il nostro capogruppo Giudice ha già chiesto al presidente del consiglio comunale di organizzare un gruppo di lavoro sul tema. Nessuno è d’accordo con un aumemento dei conferimenti senza se e senza ma. I disservizi idrici? I cittadini sono giustamente esasperati. L’amministrazione era riuscita a ristabilire una turnistica a giorni alterni. Purtroppo, tre guasti in poche settimane hanno determinato disagi. Sappiamo che quella dell’acqua è una vicenda che non si potrà risolvere in poco tempo ma l’amministrazione sta lavorando senza sosta”. Sincero, su un piano politico, non intende tirare la corda, anzitutto nel rapporto con gli alleati. E’ conscio che l’eventuale fase 2 della giunta potrà determinare qualche mutamento sostanziale ma sembra abbastanza convinto che il processo potrà essere graduale. “Tutti dobbiamo pensare a lavorare per la città – aggiunge – chi ci ha votato l’ha fatto perché ha ritenuto che ci sono le condizioni per cambiare l’andazzo delle cose. Dobbiamo pensare ai temi e alle emergenze. Ci sono delle dinamiche politiche che vanno osservate, è normale. Nella maggioranza, nessuno deve farsi prendere dalla frenesia o dalla bulimia del tutto e subito. Abbiamo davanti cinque anni di governo della città, è un tempo molto lungo. Ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo solo lavorare nell’interesse di questo territorio”. Quasi una nota a margine, quella dell’esponente civico da sempre molto vicino a Di Stefano, che riporta indicazioni precise per l’intera coalizione. “Mutamenti repentini nel governo della città? Al sindaco dobbiamo riconoscere l’autorevolezza di avere l’ultima parola. Spetterà a lui decidere – sottolinea – se ci siano gli spazi e i presupposti per eventuali innesti. Se dovessero essere esterni alla nostra coalizione, significherà che abbracceranno il nostro progetto. Noi non cambieremo affatto, saranno gli altri, eventualmente, a sostenere un progetto che è nato nell’agorà politica”. Il gruppo di “Una Buona Idea” non va verso sconvolgimenti politici e rimane fuori dalle dinamiche di partito.