Condannato per maltrattamenti in famiglia, scarcerato 44enne: sì ad incidente esecuzione

Il reato per il quale è stato condannato l’imputato, all’epoca dei fatti, non era indicato come ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione. La disciplina in materia è stata rivista, solo in un periodo successivo, ad accadimenti risalenti a sei anni fa. Anche per questa ragione, il legale dell’operaio ha sostenuto che l’esecuzione della condanna andava sospesa e così è stato. Il giudice ha concluso per la scarcerazione, in attesa di una misura alternativa, che comunque consenta di fargli scontare la pena.