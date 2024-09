“Consiglieri esclusi dal tavolo sulla crisi idrica”, opposizione: “Di Stefano cambi modus operandi”

Gela. Nessun coinvolgimento dei consiglieri comunali al tavolo che ieri il sindaco Di Stefano ha tenuto sulla vertenza idrica. L’opposizione non ha apprezzato per nulla. “Come gruppo di opposizione disapproviamo con fermezza il mancato coinvolgimento dei componenti del civico consesso alla riunione convocata dal sindaco sulla questione idrica. Quanto accaduto – fanno sapere – rappresenta una chiara mancanza di sensibilità istituzionale da parte dell’amministrazione nei confronti di tutto il consiglio comunale anche e soprattutto in considerazione della richiesta di monotematico già presentata sul tema”. Sono stati gli esponenti che non si riconoscono nella giunta a formalizzare l’iniziativa per un monotematico sui troppi disservizi.