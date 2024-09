Consiglio, Cafa’ incardina il ricorso per la decadenza di Cosentino: deciderà il giudice

Gela. L’avvocato Paola Cafa’, esponente del laboratorio politico “PeR”, ha deciso di non fermarsi, incardinando l’azione giudiziaria per la declaratoria di incompatibilità del consigliere comunale Grazia Cosentino. L’ingegnere, sconfitta al ballottaggio elettorale dal sindaco Di Stefano, ha appena aderito al gruppo misto all’assise civica. Per Cafa’, è incompatibile visto il ruolo ricoperto in Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti partecipata proprio dal Comune insieme agli altri enti dell’ambito. Stando al ricorso, l’ingegnere dovrebbe essere dichiarata decaduta dal ruolo di consigliere. Il segretario generale, di recente, non ha però individuato gli estremi.