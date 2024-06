Consiglio comunale, i dati di tutti i candidati tardano ancora: molti rimangono in attesa

Gela. Tempi sempre più lunghi per avere tutti i dati dei candidati al consiglio comunale. Mentre i seggi per le amministrative si sono chiusi domenica alle ore 23 e lo spoglio ha preso il via ieri dalle ore 14, ad ora nessuno dei candidati all’assise civica ha avuto modo di confrontarsi con dati pubblicati ufficialmente. La classica postazione a Palazzo di Città non è stata allestita e i candidati devono barcamenarsi sui dati delle singole sezioni, raccolti passo passo. Ci sono duelli interni ai partiti che non si capisce da chi siano stati vinti. Salvo situazioni eclatanti di successi senza tema di smentita, nessuno può dirsi certo di essere tra quelli che arriveranno all’assise civica.