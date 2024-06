Padel, sabato il debutto con vittoria dell’ASD Santa Lucia femminile

Uno sport che si sta propagando un po’ ovunque in Italia e che, piano piano, si sta diffondendo anche a Gela. Sono in molti, infatti, ad essersi appassionati a questo particolare sport negli ultimi anni.

“Il gruppo che frequenta il circolo ci ha proposto di formare le due squadre e iscriverle al campionato regionale di Serie D – afferma il presidente Fabrizio Buscemi – e noi non abbiamo esitato a metterci in moto e abbiamo iscritto le due squadre”.

Un grande contributo per questo fenomeno che si è venuto a creare è anche dei vip, come gli ex calciatori che organizzano annualmente la Bobo Summer Cup, che ha visto trionfare l’anno scorso a Marina di Ragusa tra i principianti proprio la rappresentativa gelese, appartenente al Padel “Santa Lucia”.