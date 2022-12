Consiglio e dissesto, nessuna certezza e seduta permanente: “Intervenga dirigente enti locali”

Dai banchi dell’assise civica sta emergendo ancora con più evidenza come si stia andando in una direzione senza via d’uscita. “Io non verrò in aula, come uno scolaretto, a dire sì alle misure e magari ad autorizzare l’aumento delle tasse per i cittadini. Per me, possiamo andare a casa”, ha spiegato Pellegrino. Il consiglio non è assolutamente in linea con la burocrazia dell’ente e da Scerra è arrivata la richiesta di una riunione urgente, in aula consiliare, con l’esperto nominato dal sindaco, con l’attuale commissariato indicato dalla Regione e con il dirigente degli enti locali. La seduta non è stata chiusa e sarà ancora una maratona all’assise civica.