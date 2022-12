Nuova tangenziale, è nel decreto di Salvini: comitato ok a fondi per 395 milioni di euro

Gela. Un totale di quasi 400 milioni di euro per la nuova tangenziale di Gela, opera strategica da alcuni anni inserita nell’elenco delle priorità di Anas. Nel decreto varato su iniziativa del neo ministro Matteo Salvini c’è anche il via libera alle risorse per l’infrastruttura viaria, attesa da decenni e che dovrebbe collegare la 117 bis Gela-Catania con la 626 Gela-Caltanissetta. Le autorizzazioni, ai vari livelli, sono state rilasciate da tempo. Nell’ultimo periodo, si era posto il bisogno di integrare il budget, a seguito dell’aumento dei costi. Il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha autorizzato un piano complessivo, a livello nazionale, da circa quattro miliardi di euro. Sul progetto della tangenziale, negli scorsi mesi, si era espresso anche il consiglio comunale per la variante al piano regolatore generale. Circa due miliardi sono destinati alle nuove infrastrutture, con 395 milioni di euro per la tangenziale, attesa anche per risollevare le sorti del comparto edile locale, che troverebbe sbocchi occupazionali importanti.