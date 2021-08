Consiglio e giunta in quarantena fiduciaria, l’Asp deciderà dopo l’esito dei tamponi

Dall’Asp fanno sapere che è stato avviato il tracciamento del caso per tutti i contatti diretti della consigliera dell’opposizione positiva. “Il risultato del primo tampone di oggi non è indicativo – fanno sapere dall’Asp di Caltanissetta – Tutti i contatti diretti dovranno ripeterlo anche nelle prossime 48 ore. Comunque, ognuno di loro, dovrebbe osservare da subito l’isolamento fiduciario. Dal risultato del tampone di oggi, comunque – aggiungono dall’Asp cl2 – disporremo la quarantena per tutti i soggetti venuti a contatto con la consigliera”

Il presidente del consiglio comunale, Salvatore Sammito, dal canto suo, augura “solidarietà e pronta guarigione alla collega risultata positiva al covid-19” e nel ricordare che “l’aula consiliare è dotata di tutte le misure anti covid – precisa – Manderemo una nota all’Asp con gli esiti dei tamponi e aspetteremo le eventuali azioni da intraprendere. Gli operatori dell’Asp attenderanno fino alle 13 anche i colleghi ritardatari. Qualcuno ha preferito effettuare il tampone presso i laboratori privati”. Intanto, il consiglio comunale resta sospeso (come da programma) per tutto il mese di agosto e “le eventuali commissioni – conclude Sammito – si effettueranno solo in remoto”. Tra i consiglieri comunali c’è anche un dipendente dell’Usca provinciale.