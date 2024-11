Consiglio, scranno Cosentino: domani la prima udienza sul ricorso di Cafa’

Cosentino, nel procedimento assistita dagli avvocati Gianfranco Fidone e Massimo Cavaleri, ha già ribadito, anche pubblicamente, di essere certa dell’assenza di cause ostative alla permanenza in aula, al cui interno è nelle fila dell’opposizione alla giunta Di Stefano. L’ingegnere ha ottenuto lo scranno che spetta al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. Il laboratorio “PeR” ha superato la soglia di sbarramento ma in assenza di apparentamenti ufficiali non ha ottenuto rappresentanti in consiglio. Cafa’ è risultato il più suffragato nella lista del laboratorio fondato dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani. Ora, chiede che sia il giudice civile a dichiarare l’eventuale decadenza di Cosentino, che ha scelto di costituirsi per resistere all’iniziativa giudiziaria.