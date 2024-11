Consolidamento costone via Borsellino, lavori finanziati: è tra i progetti coperti dal governo regionale

Gela. Inizialmente, venne ricompreso nel sistema di “Agenda urbana”, per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone di via Borsellino. Quel progetto, ad oggi, non ha visto il traguardo finale, seppur fosse stato successivamente messo in salvaguardia. Adesso, rientra tra i ventinove attivati dal governo regionale. La conferma arriva dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. “Non abbiamo voluto anticipare nulla fino a quando non fosse giunta l’ufficialità e oggi possiamo finalmente condividere una notizia che rappresenta un passo importante per il nostro territorio – dice Scuvera – i fondi, inizialmente definanziati da “Agenda Urbana”, sono stati coperti grazie al nostro governo e al lavoro svolto, attingendo ai fondi FSC 2021-27, Fondo Coesione e Sviluppo, per la messa in sicurezza del costone di via Borsellino. Un ringraziamento sentito va all’assessore regionale Giusi Savarino, esponente di Fratelli d’Italia, e all’intero governo Schifani, che con grande sensibilità e concretezza hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”. Secondo Scuvera, che è parte integrante della maggioranza del governo Schifani, questi stanziamenti pongono la città al centro dell’interesse della politica regionale.