Contagi zero in città, Covid rimane fermo: nuovo caso a Niscemi

Gela. Rimane ferma la linea del contagio in città. Solo diciotto casi, dopo che il diciannovesimo paziente è risultato guarito negli scorsi giorni. Non c’è da mollare la presa, però. A Caltanissetta, al “Sant’Elia”, sono stati registrati due nuovi ricoveri per Covid. Un nuovo caso, il sesto, è stato registrato a Niscemi. Il paziente è in isolamento domiciliare.