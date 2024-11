Contro il caro acqua, chiusa la raccolta firme: andranno a Schifani, “delusi per le poche adesioni”

Gela. Si è conclusa la fase di raccolta firme, in tutta la provincia, contro il caro acqua. Federconsumatori Caltanissetta Aps, Forum siciliano per i beni comuni e il Movi, hanno messo insieme 3.840 firme certificate. Saranno inviate al presidente della Regione Schifani, per il ritorno alla gestione pubblica e il rispetto “della normativa nazionale”. C’è delusione per il numero comunque basso di firme, in un territorio che risente non solo del caro acqua ma anche di continui disservizi. Alla raccolta hanno partecipato i comitati di quartiere, il Wwf e Cittadinanza attiva. A Schifani si chiederà di “rendere esecutiva la sentenza del TAR di Palermo n. 00328/2020, l così come confermata anche dal CGA nel luglio 2021, che ha sancito che sono “illegittime le delibere di giunta regionale con le quali vengono

determinate le tariffazioni applicate da Siciliacque spa a livello regionale” e con le quali vengono soprattutto penalizzati i cittadini della province con meno e carenti risorse idriche e che si trovano costretti a pagare una tariffa di 0,6960 €/mc di acqua all’ingrosso a Siciliacque”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.