Piano triennale opere pubbliche, atti al bilancio per i pareri: Di Dio incontra i consiglieri

Gela. E’ uno degli atti propedeutici al bilancio, ancor più importante adesso dopo la nomina del commissario ad acta per lo strumento finanziario. Il piano triennale delle opere pubbliche nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in giunta per l’approvazione. “E’ stato trasmesso al settore bilancio per i pareri necessari – dice l’assessore Luigi Di Dio – abbiamo provveduto a trasmettere prima quello che riguarda il periodo 2024-2026 e poi l’integrazione 2023-2025. Penso che nei prossimi giorni sarà in giunta”. L’assessore ha già effettuato approfondimenti insieme agli altri componenti della giunta e al sindaco Di Stefano. In queste ore, invece, in municipio proprio l’amministrazione comunale, ad iniziare dall’assessore Di Dio, avrà modo di rapportarsi con i gruppi consiliari, proprio sul tema del piano triennale. Dovrebbe essere un incontro, piuttosto informale, per dare maggiori delucidazioni a tutti i rappresentanti dell’assemblea cittadina. Un modo per estendere il confronto istituzionale, oltre gli schemi della collocazione politica.