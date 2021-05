Contro un palo della luce con l’auto, si scopre che era sotto effetto di droghe

Caltanissetta. Sotto effetto di alcol e droga finisce contro un palo della luce. E’ successo a Caltanissetta, dove la polizia ha denunciato un 20enne per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Il giovane, alla guida di una Fiat Punto, è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Maddalena Calafato. Una volante della Questura era stata chiamata per un incidente stradale. Sul posto gli agenti hanno costatato la presenza di una Fiat Punto gravemente danneggiata che aveva impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica.