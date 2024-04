Caltanissetta rafforza il proprio sistema sanitario, “Sant’Elia” pronto a diventare policlinico

Caltanissetta. È ufficiale, il Sant’Elia di Caltanissetta sarà il quarto policlinico in Sicilia. Due giorni fa su La Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’accordo tra Regione e l’Università di Palermo che vede Caltanissetta come luogo ideale e con i requisiti giusti – poiché il suo ospedale è una Dea di II livello –, per ospitare il quarto policlinico in Sicilia. Un esito, dunque, che innalza il livello della struttura nissena a seguito di un lavoro comcordato tra l’assessorato regionale alla Sanità, l’UniPA, il Consorzio Universitario. Un obiettivo soprattutto per il centrodestra nisseno. “Sono contento del risultato raggiunto perché abbiamo lavorato tanto affinché si potesse avviare un percorso universitario che conduca all’obiettivo finale di rendere il Sant’Elia un’azienda ospedaliera universitaria al pari del Cannizzaro, di Villa Sofia e del Papardo, garantendo così la salvaguardia delle posizioni dei primari già esistenti”, afferma l’On. Michele Mancuso. Un altro passo manca per completare l’accordo, firmato già dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ovvero una legge all’Ars – assemblea regionale siciliana – che consenta al Sant’Elia di acquisire piena autonomia, poiché ad oggi è amministrata dall’ASP. Conclude Mancuso, “oggi abbiamo mantenuto l’impegno preso con la città, con il territorio e soprattutto con il sud della regione siciliana, perché significherebbe farlo diventare un polo d’attrazione per tutto il centro sud della Sicilia”.