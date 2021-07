Controlli dei carabinieri in città, sequestrata anche droga: diverse perquisizioni

Gela. A seguito di una recente riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, in città, anche dai carabinieri. Nel corso dei servizi, effettuati a seguito di una recrudescenza dell’azione criminale, sono stati impiegati in totale 64 militari del reparto territoriale, del Nucleo Investigativo di Caltanissetta e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. Sono state controllate 93 persone e 51 mezzi ed emesse sei contravvenzioni per violazione del codice della strada.