Controlli polizia in città, anche perquisizioni: sospesa licenza ad un bar

Gela. In relazione alla recrudescenza di episodi criminosi e danneggiamenti, allo scopo di imprimere ogni possibile impulso all’attività di prevenzione generale, continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia, disposti dal prefetto Chiara Armenia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 aprile scorso. Dal 2 al all’8 maggio, la polizia, con l’impiego di equipaggi del Commissariato, della Divisione Amministrativa della Questura, della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine di Palermo, ha proceduto al controllo di 845 persone e 406 veicoli, eseguito controlli a 95 soggetti sottoposti a misure restrittive e a 6 esercizi commerciali. In generale è stata svolta una capillare vigilanza delle zone dove si sono registrati con maggiore frequenza episodi criminosi, concentrando per ore tutte le pattuglie nello stesso quartiere onde effettuare un controllo particolarmente approfondito.