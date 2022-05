Una nuova colonia felina alla villa “simbolo di cività”

La villa che da poco tempo ha subito degli interventi di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza per quanto riguarda la zona ludica , è tornata ad essere visitata dalle famiglie .I bambini che spesso chiedono ai genitori un animale domestico, ma che per vari motivi non vengono accontentati , avranno la possibilità di entrare in contatto con i felini che i volontari del dog village hanno dichiarato essere molto mansueti portando loro del cibo e giocandoci insieme.

“Educare fin da piccoli i bambini al rispetto dei nostri amici a quattro zampe è segno di civiltà. Un bambino che ama gli animali e li rispetta sarà domani un cittadino che rispetta le regole e che si fa promotore del benessere altrui ,indipendentemente dalla genere animale .”Ha dichiarato l’assessore Giuseppe Licata.