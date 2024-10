Convention di Forza Italia, Caruso “Conferma radicamento e impegno”

PALERMO (ITALPRESS) – “La straordinaria partecipazione che vede in queste ore centinaia e centinaia di militanti, amministratori locali, parlamentari regionali e nazionali ed ovviamente i componenti del Governo regionale e nazionale insieme ad Antonio Tajani e Renato Schifani riuniti a Santa Flavia è la conferma di una presenza forte e radicata nel territorio, di un partito che è non solo strumento di rappresentanza politica ma è soprattutto un luogo di partecipazione attiva e appassionata”. Così Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, a margine della manifestazione “Al centro del Mediterraneo” in corso oggi e domani a Santa Flavia, nel Palermitano, alla presenza dei vertici nazionali e regionali del partito.Per Caruso, “Forza Italia in Sicilia si conferma il primo partito ben oltre gli straordinari risultati elettorali; si conferma il primo partito per spazi offerti per il confronto, il dialogo e l’espressione politica di una ampia fascia della nostra società, che si riconosce nei valori del liberalismo democratico, del partito popolare, dei moderati europei. Oltre mille persone che si riuniscono per due giorni per parlare di temi fondamentali per la Sicilia ed il paese sono il segno di una grande voglia di partecipare, essere presente, poter contribuire al cambiamento e al buon governo delle nostre comunità”.Il Coordinatore Azzurro conclude quindi ringraziando “lo stesso Segretario Tajani per aver voluto questa iniziativa a Palermo e il Presidente del Consiglio nazionale Renato Schifani per aver ridato slancio a tutto il partito in Sicilia aprendolo al territorio. E, soprattutto, un grande ‘graziè ai nostri militanti ed iscritti per la loro straordinaria passione e per l’impegno messi per la buona riuscita della nostra iniziativa”.– foto ufficio stampa Forza Italia –(ITALPRESS).