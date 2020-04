Coronavirus, Villani “Vaccino arrivera’ in tempi record”

ROMA (ITALPRESS) – “Il vaccino sta facendo un percorso a tempi di record, credo si possa essere fiduciosi per ottenere qualcosa in tempi straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto”. Lo ha detto Albero Villani, presidente della Societa’ italiana pediatria, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. “E’ anche l’occasione per ribadire che il percorso vaccinale di ogni bambino puo’ e deve essere garantito e continuato, specialmente in questo periodo. Inoltre prepariamoci per l’autunno, sara’ molto importante che tutti coloro che si dovranno vaccinare per l’influenza lo facciano. Mai come questo autunno sara’ molto importante vaccinarsi”, ha aggiunto. Per Villani, inoltre, “normalmente, per arrivare a un vaccino che venga commercializzato il tempo medio e’ di 2-3 anni, in questa occasione penso che i tempi saranno molto piu’ brevi, dare dei tempi precisi e’ molto difficile ma sicuramente non saranno quelli abituali”.(ITALPRESS).