Corsa contro il tempo perché l’Utin non c’è, l’esito è tragico: morto neonato trasferito ad Enna

Gela. Come riferito da questa testata, è stata una corsa contro il tempo partita perché all’ospedale “Vittorio Emanuele” l’Utin non è stata mai attivata. Così, la vicenda del piccolo nato solo alla ventitreesima settimana si è conclusa tragicamente. La mamma è stata costretta a partorire in ambulanza durante il trasporto dal nosocomio di Caposoprano a quello di Enna, munito invece di Utin. Il piccolo, arrivato nel capoluogo ennese in elisoccorso, è deceduto nelle scorse ore. Le sue condizioni si sono presentate piuttosto critiche già dopo i primi accertamenti. I genitori gli sono stati vicini ma nulla è stato possibile.