Corso di formazione per revisori nelle scuole

Gela. Si è tenuto il 21 marzo 2024 presso la sede dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili una giornata formativa di quattro ore, che fa parte di un Percorso Specialistico di Revisione Contabile nelle Scuole composto da tre lezioni è rivolta ai Revisori dei Conti che operano nelle istituzioni scolastiche ed è finalizzata a fornire gli strumenti per la corretta applicazione delle norme che regolano la Contrattazione d’Istituto, alla luce dei principi generali che rappresentano la parte più innovativa della materia.

Il presidente dell’Ordine dott. Salvatore Sauna nel presentare il corso ai professionisti intervenuti ha sottolineato l’attuale interesse delle istituzioni politiche e sociali per i problemi relativi alla gestione delle risorse pubbliche.

Il docente del corso è stato il Dott. Nunzio Brentino, già Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell’IIS “Luigi Sturzo” di Gela e Docente Esperto formatore del Ministero dell’Istruzione.

Molti sono stati gli interventi dei professionisti riguardanti le differenze sostanziali tra la contrattazione vigente prima della riforma e la contrattazione attuale e soprattutto l’aspetto amministrativo-finanziario che si deve equilibrare con quello didattico, altrimenti i progetti didatticamente validi, ma senza risorse, non raggiungerebbero gli obiettivi prefissati.

In questo nuovo contesto, il ruolo dei dottori commercialisti nella funzione di revisore nelle scuole, nominati dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, si qualifica mediante i controlli periodici della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, verificando la legittimità e la regolarità delle scritture contabili e la coerenza dell’impiego delle risorse scolastiche con gli obiettivi del programma, concludendosi con l’esame del conto consuntivo.

Infine, l’attenzione dei Dottori Commercialisti si è soffermata sull’adeguata professionalità dei revisori che non può fare a meno di una continua formazione e aggiornamento professionale, auspicato anche dal Consiglio Nazionale.