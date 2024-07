Corso Safety Manager – Tutto pronto per l’inizio della 6^ Edizione! Settembre 2024

Gela. Tutto pronto, possiamo annunciare l’apertura delle iscrizioni per la 6^ edizione del corso “Safety Manager”, che inizierà a settembre 2024, a breve sarà pubblicato il calendario. Dopo i successi delle edizioni precedenti, che hanno visto un alto tasso di occupazione tra i partecipanti entro i primi tre e sei mesi dalla conclusione del corso, questa nuova edizione promette di essere un’opportunità imperdibile per chiunque voglia costruire una carriera solida nel settore della sicurezza e salute sul lavoro. Tante le novità per questa edizione, nuove esercitazioni pratiche d’aula, sopralluoghi in cantiere, simulazione di ruoli, gadget e materiale didattico frutto di esperienza trentennale dei docenti ingaggiati per questa sesta edizione.

Il Dott. Salvino Marotta, titolare della società di formazione Marotta HSE s.r.l. e responsabile del progetto formativo del corso “Safety Manager”, che attualmente ricopre il ruolo di RSPP HS Manager del Consorzio Webuild – Pizzarotti, società appaltatrice di diversi lotti per la realizzazione dell’Alta Velocità e Alta Capacità di RFI, ha evidenziato che per i prossimi 10 anni in Sicilia ci saranno svariati cantieri dove la domanda di figure esperte nel settore della sicurezza e salute è già molto alta.