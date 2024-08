AperiSafety del 30 Agosto: un’occasione da non perdere

Gela. MIRA GROUP È lieta di invitarvi al prossimo AperiSafety, che si terrà il 30 agosto. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulla sicurezza sul lavoro e scoprire nuove opportunità professionali.

Cosa Aspettarsi

Presentazione del Corso: Per chi non ha potuto partecipare al precedente appuntamento o non era a conoscenza dell’evento, presenteremo nuovamente il corso. Sarà un’occasione per comprendere meglio i contenuti e gli obiettivi del programma formativo.

Incontro con i Docenti: Avrete la possibilità di conoscere i nostri esperti docenti, pronti a rispondere a tutte le vostre domande e a condividere la loro esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro.

Dettagli sul Corso

Scoprirete tutti i dettagli del corso, dalle modalità di iscrizione ai contenuti trattati, passando per le metodologie didattiche utilizzate.