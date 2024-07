Emergenza idrica, attraverso Bubbonia più acqua per la città e revamping con tre milioni

Gela. Poco più di tre mesi di lavori per consentire alle utenze locali di poter fruire, ad interventi completati, di ulteriori 20-25 litri di acqua al secondo, grazie ad un ulteriore intervento denominato Potenziamento del sistema pozzi e revamping della sorgente Bubbonia e relative aree di salvaguardia che è stato inserito nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 1084/24 “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana”.

Caltaqua opera in un clima di collaborazione con l’Ati di Caltanissetta e con le istituzioni, con particolare riferimento alla Cabina di Regia Regionale per l’emergenza idrica guidata dal Presidente della Regione Renato Schifani e coordinata dal Capo della protezione Civile Regionale Ing. Salvo Cocina, che ha provveduto al finanziamento di questo importante intervento per un investimento complessivo di circa 3 milioni e 200mila euro.