Cosa muove l’economia italiana?

Se avete seguito i recenti titoli finanziari sull’Italia, potreste trovare la sua crescita economica un po’ sconcertante. Alcuni rapporti suggeriscono che l’economia si sta mantenendo stabile, mentre altri evidenziano una stagnazione in corso. La realtà, tuttavia, si colloca a metà strada tra la storia economica dell’Italia, i settori chiave e i numeri stessi.

Esaminiamo quindi l’attuale clima economico del Paese, alcuni dei settori chiave che ne sostengono la crescita e cosa ci riserva il futuro.

Capire l’economia italiana

Oltre che per le sue famose cucine come la pizza, la pasta e il gelato, l’Italia è nota per avere una delle più grandi economie del mondo in termini di PIL. Attualmente è all’ottavo posto a livello mondiale e al terzo in Europa. Il Paese è stato anche uno dei membri fondatori dell’Eurozona e la sua economia gioca un ruolo fondamentale nella forza della moneta dell’UE (l’euro).

Ciò significa che la salute finanziaria dell’Italia ha un impatto diretto sulla valuta condivisa da 20 Paesi, una valuta che ha un impatto così grande sul mercato finanziario globale. Per questo motivo, molti investitori retail tengono traccia di varie metriche macroeconomiche (come l’inflazione, il tasso di occupazione, il PIL, ecc.) del mercato italiano utilizzando strumenti come TradingView per comprendere meglio l’andamento dell’euro.

Come molte economie del mondo, l’Italia ha avuto diversi momenti di difficoltà economica e di stagnazione. Tuttavia, ognuno di essi è stato seguito da periodi di crescita senza precedenti. Ad esempio, negli anni ’70 l’Italia (come altri Paesi europei) ha sperimentato l’inflazione dovuta all’aumento del prezzo del petrolio e al conflitto arabo-israeliano, ma si è ripresa rapidamente negli anni ’80, triplicando la produzione economica nel giro di sette anni. Ciò ha reso l’Italia una delle economie a più rapida crescita del mondo in termini di PIL, dando origine all’espressione “Il Sorpasso“.

Modelli simili sono emersi dopo la Seconda Guerra Mondiale e di nuovo negli anni ’90, quando a periodi di difficoltà economica è seguita una rapida ripresa che ha superato molte altre economie.

Oggi questo schema sembra ripetersi, dato che il Paese ha registrato una crescita migliore dopo la pandemia e un’inflazione più bassa rispetto a Germania, Francia e persino Regno Unito. Tuttavia, alcuni problemi e indicatori di fondo inducono ancora gli esperti a ritenere che questa crescita possa essere di breve durata. Questi indicatori includono l’alto tasso di disoccupazione del Paese e l’elevato rapporto debito pubblico/PIL, il più alto dell’area dell’euro con il 137% del PIL.