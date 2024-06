Cosentino supera i diecimila voti, Di Stefano sfonda i novemila: Scerra oltre soglia settemila

Gela. Ci sarà il tempo supplementare nella partita per Palazzo di Città e per la successione al sindaco uscente Lucio Greco. Sono rimasti in campo, il candidato del patto largo moderati-centrodestra, Grazia Cosentino, e l’ex assessore civico Terenziano Di Stefano. A conclusione dello spoglio, l’ex dirigente comunale e poi tra i riferimenti tecnici di Impianti Srr, ha superato i diecimila voti (con poche sezioni ancora mancati si attesta a 10.415 preferenze). Di Stefano ha tenuto botta e arriva ad oltre novemila preferenze (9.350 a scrutinio non ancora definitivo). L’ex meloniano Salvatore Scerra, che ha condotto il blocco della scissione nel centrodestra, va ben oltre i settemila voti (7.639). Filippo Franzone sfiora la soglia delle tremila preferenze (2.833). Chiude Miguel Donegani del laboratorio “PeR” (2.478).